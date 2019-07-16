الصحة: إعدام 427 كجم أغذية فاسدة بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إعدام 427.5 كجم أغذية متنوعة و158 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال حملة مكبرة شنتها على المطاعم والكافتيريات بالنوادي الرياضية خلال الأسبوع الماضي بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال بيان لوزارة الصحة، الثلاثاء، إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المواد الغذائية (الأغذية والمشروبات) التي تقدم لأعضاء النوادي الرياضية، والحفاظ على صحة المواطنين من خلال إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط عمليات تداول المواد الغذائية بالأسواق لضمان وصول غذاء آمن و صحي للمواطن.

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وأفاد البيان أن الحملة شملت المرور على 14 نادياً رياضياً و48 منشأة غذائية داخل تلك النوادي للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أنه تم سحب عدد 113 عينة أغذية مختلفة وتم إيقاف تشغيل 4 منشآت عن العمل لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيما تم تحرير 114 محضر جنحة صحية للمخالفات التي تم رصدها.

وصرح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، بأنه تم تشكيل فرق من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بمحافظتي القاهرة والجيزة للمرور على المنشآت الغذائية داخل النوادي الرياضية للتأكد من مدى استيفاء تلك المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء واستبعاد من تظهر عليه أي علامات مرضية ، فضلاً عن التأكد من صلاحية الأغذية المتداولة للاستهلاك الآدمي من عدمه عن طريق سحب عينات منها وإرسالها للمعامل لفحص مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وشدد عيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مؤكداً تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالنوادي الرياضية أو سلاسل السوبر ماركت، أو المصانع، وأيضاً المطاعم والكافتيريات، حرصاًعلى الصحة العامة للمواطنين.