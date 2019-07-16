مدير "البحوث الفلكية" يعلن موعد رؤية خسوف القمر بالعين المجردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - جلال المسري:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظاهرة خسوف القمر حدثت مرتين هذا العام، فالأولى جاءت خلال شهر يناير الماضي وحدثت وقت الفجر، فلم يتمكن الناس من رؤية خسوف القمر بشكل كبير.

وأضاف القاضي، أثناء لقاءه مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن القمر اليوم يشهد خسوفًا جزئياً، وهذا أفضل وامتع عند رؤيته، لافًا إلى أن مناطق أمريكا الشمالية وشمال أوروبا وروسيا لن يتمكنوا من رؤية الخسوف اليوم.

وأوضح أن القمر دخل في مرحلة شبه الظل من الساعة 8:42 مساء اليوم، ويستمر لمدة ساعة، أما بداية من الساعة العاشرة مساء، يمكن رؤية الخسوف بالعين المجردة، ويستمر ذلك حتى الساعة الواحدة صباحا، لافتًا إلى أنه بعد ذلك يدخل في مرحلة الظل مرة أخرى، ومن المقرر أن تنتهي هذه الظاهرة الساعة 2:20 صباحا.