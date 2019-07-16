بعد تجاهلها منذ 1985.. "محلية النواب" تناقش أزمة الوحدات المهجورة بصقر قريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن وجود 5 آلاف وحدة سكنية مهجورة بمنطقة صقر قريش.

وطالب النائب ثروت سويلم، في طلب الإحاطة المقدم منه، إيجاد حل لمساكن صقر قريش المهجورة في طريق طرة جنوب القاهرة.

وقال: "منذ عام 1985 والوحدات السكنية في هذه المنطقة مهجورة وتصل إلى 5 آلاف وحدة سكنية، ولا أحد يعلم سبب تركها هكذا، هل هناك مخالفات في البناء أم في التراخيص أم غير مطابقة للمواصفات".

وذكر اللواء محمد حنفي، ممثل محافظة القاهرة، أن المشروع أنشئ في 1979 عن طريق تخصيص أرض جمعية صقر قريش وعند إنشاء طريق الأوتوستراد انقسم المشروع إلى شرق وغرب الأوتوستراد، مضيفا أن المشروع توقف لوجود مخالفات كثيرة به من تراخيص وارتفاعات، وتم في 2015 عرض الأمر على رئيس الوزراء للتعامل مع المشروع وتمت مخاطبة الشركة المالكة للمشروع الآن لعد اجتماع للتشاور في الأمر إلا أنها لم تستجب أو ترد على المحافظة حتى الآن، مشيرا إلى أن 60 % من المشروع مهجور والذي تم تسكينه جزء محدود.

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كما طالبت اللجنة، محافظة الجيزة بتنفيذ توصيات البرلمان وقرارات مجلس الوزراء بشأن قطعة الأرض الكائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن جنوب القاهرة بشارع فيصل الرئيسي في نطاق حي بولاق الدكرور، لتحويلها لمنطقة خدمات.

وأكد "السجينى" ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأن تسدد محافظة الجيزة مبلغ ٢٠ مليون جنيه و٥١٧ ألفا و٥٥٥ جنيه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي للوفاء بالتزامات المحافظة تجاه خدمة أبناء المحافظة والمواطنين، قائلا: "على المحافظ والقيادات التنفيذية إبداء أقصى درجات التعاون مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن".

وأوضح ممثل الحكومة أن رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية أكدا احتياج المحافظة للأرض لإقامة العديد من المشروعات الخدمية، ولكن مطلوب من محافظة الجيزة سداد المبلغ المستحق.

وانتقد أعضاء اللجنة عدم تنفيذ المحافظة توصية البرلمان وعدم الاستجابة لقرار مجلس الوزراء وطالبوا بسرعة سداد المبلغ المستحق.