رئيس المقاولون العرب يتفقد مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الموقف التنفيذي لمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية.

وقال "صلاح" في بيان اليوم، إن مبنى البرلمان يتم تنفيذه على مساحة تصل إلى 126 ألف متر مسطح، ويتكون من مبنى مجلس النواب (المبنى الرئيسي) ومبنى الخدمات والموقع العام الذي يضم الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

ويقع مبنى مجلس النواب على مساحة 18 ألف متر بارتفاع 65 مترًا ويتكون من قاعة رئيسية سعة 1000 عضو، ومكاتب إدارية، وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متراً.

كما يضم البرلمان عددًا من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة.