وزير الداخلية يصدر قرارًا بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، القرار الذي يشترط في من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز شروط، ألا يقل السن عن 18 سنة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه.
ويقدم طلب التصريح لإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء لمأمور القسم أو المركز، مرفق به عدة مستندات، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورتين شخصيتين وصحفية الحالة الجنائية وشهادتين باطنة ونظر.
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