تعاهدا على السير معا فتوفيا سويا.. تفاصيل حادث أنهى حياة زوجين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تعاهدا على السير معا، تجاوز الصعاب سويا، مواصلة حياتهما دون التوقف أمام مطبات طبيعية أو اصطناعية حتى أنه لدى مصرع الزوج في حادث مروري، أصيبت رفيقة دربه ونُقلت إلى المستشفى لتلحق به في غضون ساعات.

تفاصيل تلك المأساة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات المرور إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة ومصابة.

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وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بنطاق عزبة الجمال التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، نتج عنه مصرع "رمضان.ص" 47 سنة، وإصابة زوجته "نسمة" 35 سنة.

هرعت سيارة إسعاف إلى نقل المصابة إلى مستشفى الصف المركزي، وتم إيداعها قسم الاستقبال وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في محاولة لإنقاذها، إلا أن القدر كان رحيما بها، فكما تعلق قلبها بزوجها في حياته لحقت به في نفس الحادث.

تم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.