مصرع عامل وإصابة سيدة في حادث تصادم بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي عامل مصرعه وأصيبت ربة منزل في حادث تصادم بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة. تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوف ومصابة. المعاينة الأولية أشارت إلى اصطدام سيارة ربع نقل ودراجة نارية، مما أسفر عن مصرع عامل في العقد الخامس من العمر، وإصابة سيدة ثلاثينية، نُقلت إلى المستشفى للعلاج. تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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