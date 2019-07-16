مصر | وفاة السيدة المصابة في حادث طريق الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة السيدة المصابة في حادث طريق الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت منذ قليل السيدة المصابة في الحادث المروري الذي وقع بمركز الصف، متأثرة بإصابتها داخل مستشفي الصف المركزي.

كان لقى عامل مصرعه وأصيبت سيدة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بموتوسيكل، بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار بوقوع حادث مروري، أمام عزبة الجمال دائرة مركز شرطة الصف، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث اصطدام بين سيارة ربع نقل، وموتوسيكل، ما أسفر عن مصرع "رمضان. ص. أ" 47 سنة، وإصابة زوجته "نسمة. ع. ك" 35 سنة، على الفور تم نقلهم إلي مستشفي الصف المركزي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.