أخبار مصر | الآثار: نقل التابوت الذهبي لـ"توت عنخ آمون" من مقبرته وبدء أعمال ترميمه لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: نقل التابوت الذهبي لـ"توت عنخ آمون" من مقبرته وبدء أعمال ترميمه لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الآثار في أعمال ترميم التابوت الخشبي المذهب للملك توت عنخ آمون والذي تم نقله من مقبرة الملك إلى المتحف المصري الكبير منذ أيام، تمهيدا لعرضه ضمن مجموعة الملك الذهبي.

وأكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية نقل التابوت تمت بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على عملية النقل في جلستها المنعقدة في شهر يونيو 2019 وذلك لتنفيذ أول عملية ترميم له منذ اكتشاف المقبرة عام 1922.

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وأشار الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إلى أن التابوت سيتم عرضه ضمن سيناريو العرض المتحفي لمجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير مع باقي التوابيت الأخرى الذهبية الموجودة حاليًا بالمتحف المصري بالتحرير والتي سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير قبيل افتتاح المتحف الكبير لتعرض التوابيت كاملة لأول مرة.

ومن جانبه أوضح عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت ستستغرق حوالي ٨ أشهر حيث يعاني التابوت من العديد من مظاهر التلف المختلفة والتي تتمثل في وجود شروخ في طبقات الجص المذهبة وضعف عام في طبقات التذهيب، مضيفًا إلى أنه تم توثيق وإثبات جميع مظاهر التلف بالتابوت وعمل تقرير حالة له قبل عملية النقل.

وتم نقل التابوت وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف المرممين والأثريين وبالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، وسوف يتم توجيه الدعوة لكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال الأسبوعين القادمين بعد الانتهاء من أعمال التعقيم للتابوت لمشاهدته بالمتحف المصري الكبير.