أخبار مصر | لجنة الأدوية بالبيطريين: "الصحة" تعرقل صناعة الأدوية البيطرية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الأدوية بالبيطريين: "الصحة" تعرقل صناعة الأدوية البيطرية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين؛ لمناقشة مشاكل صناعة الدواء البيطرى ومصانع الأدوية وآخر المستجدات فى قانون الهيئة العليا للدواء.

وصرح دكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة الأدوية والشركات – أن اللجنة ناشدت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لاستصدار قرار وزاري باستثناء مصانع الدواء البيطري الحديثة للحصول على بوكسات أسوة بالقرار الوزرى رقم 645 لسنة 2018 والخاص بفتح بوكسات لمصانع الأدوية البشرية الحديثة.

وأوضح العبد انه فى حالة استصدار هذا القرار باستثناء بوكسات الأدوية لشركات الأدوية البيطرية نحافظ على صناعة الدواء البيطري ونقلل الاستيراد ونوفر العملة الصعبة ونشجع الصناعة الوطنية والحفاظ الثروة الحيوانية، مؤكدا أن فتح بوكسات الأدوية البيطرية يقضى تمام على صناعة بير السلم فى الأدوية الأدوية، التى أثرت على الثروة الحيوانية وزادت من انتشار الأمراض فى الحيوانات، وتشجع على المنافسة فى سوق الدواء البيطرى وخروج منتج بسعر يناسب المواطن العادي، وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الحيوان وصحة الإنسان التى تتأثر بأمراض الحيوانات سواء لحوم أو منتجات ألبان أو أسماك أو دواجن.

كما طالب دكتور محمد عمارة - عضو لجنة الأدوية والشركات - وزارة الزارعة باعتماد إضافة مستخلصات الأعشاب كمادة خام مسجلة بإضافات الأعلاف، حيث أن الاتجاه العالمى للحصول على الغذاء الصحى والآمن من خلال الاستغناء على المتبقيات الدوائية لضررها على صحة الإنسان، ولفتح أسواق تصديرية تنافس المنتجات العالمية.