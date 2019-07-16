أخبار مصر | قيادي بـ"مستقبل وطن" يطالب المصريين بالحضور في مباراة ختام بطولة أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بـ"مستقبل وطن" يطالب المصريين بالحضور في مباراة ختام بطولة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، إن شباب الأمانة عكفوا علي دعم وتنظيم أمثل للبطولة من خلال انتشارهم في محيط الاستادات المقام عليها المباريات، وتوجيه أوجه الدعم للاشقاء الأفارقة.

وأضاف سعيد، أن أمانة العمل الجماهيري بالحزب أطلقت عدة مبادرات مجتمعية مثل "نظف مكانك"، و"لا للتعصب"، وتوزيع إرشادات الدخول والخروج من استادات البطولة، مُشيرًا إلي أن المبادرات جميعها لاقت استحسان الجماهير الافريقية التي سارعت بالتقاط صور تذكارية مع الجماهير، فضلا عن تشجيع الجماهير المصرية لحضور المباريات مما أضفى شعورا عميقا لديهم رغم خروج مصر البلد المضيف رافعين شعار #البطولة_مخلصتش.

وطالب الجماهير المصرية بالحضور للحفل الأسطوري الختامي للبطولة والظهور بما يليق باسم مصر ومكانتها الإفريقية والعالمية.