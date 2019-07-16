أخبار مصر | برلمانية تشيد بمؤتمر الكيانات المصرية في الخارج وتوجه الشكر لوزيرة الهجرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بمؤتمر الكيانات المصرية في الخارج وتوجه الشكر لوزيرة الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتنظيم الجيد الذي قامت به الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة، للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج.

ووجهت النائبة الشكر، للسفيرة نبيلة مكرم على جهدها في تنيظم المؤتمر وخروجه بهذا الشكل الذي يليق بالدولة المصرية، مؤكدة أن فعالياته كانت مثمرة للغاية وترتبط ارتباطا وثيقا بالمصريين في الخارج، مؤكدة أن أهمية المؤتمر والتنظيم الجيد لفعاليتاته والترويج له ساهم إقبال وفود كبيرة على المشاركة فيه، حيث تم المؤتمر بمشاركة 51 كيانًا من 33 دولة.

ونوهت النائبة إلى أن جلسات وورش عمل المؤتمر كانت مثمرة للغاية وتمت بحضور ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، والتي تم وضع محاورها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، مُشيرة إلى دور المؤتمر في دعم الترويج للفرص الاستثمارية في الدولة المصرية ودعم ‏المشروعات ‏الصغيرة، بجانب السياحة، مُذكرة أن المؤتمر فرصة جيدة للتعاون بين الدولة وتلك الكيانات لضمان آلية مؤسسية للاستفادة من مقترحاتهم في عدة مجالات بوطنهم مصر.

كما أكدت، أن تجمع ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج بهذا العدد، كان سببا في نجاح المؤتمر، وفرصة لعرض كافة المشكلات التي تةواجه المصريين بالخارج.