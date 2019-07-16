أخبار مصر | عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب يتقدم بطلب إحاطة حول خطورة استخدام ورش الأحذية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب يتقدم بطلب إحاطة حول خطورة استخدام ورش الأحذية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطورة ورش الأحذية بباب الشعرية على السكان بالمباني المحيطة، خاصة بعد تكرار نشوب الحرائق بما يهدد سلامة الجميع.

وقال: "الأزمة بباب الشعرية هي نفس الأزمة التي طالما حذرنا منها والمتعلقة بالمناطق التجارية والصناعية المندسة وسط التكتلات السكنية بمنطقة وسط البلد، والتي تعاني من ضعف التأمين ضد الكوارث بما يجعلها بمثابة قنابل موقوتة وسط المواطنين"، مُشيرًا إلى أن هذه الورش تستخدم مواد مشتعلة مثل "الكولة" في صناعة الأحذية مع استخدام النار كمادة أساسية أيضا، وبالتالي هناك فرصة كبيرة للاشتعال بشكل سريع، مخلفا خسائر في الممتلكات والأرواح، ووصفها بالقنابل الموقوتة.

وأضاف النائب البرلماني، أن معظم الورش تقبع في الطابق السفلي لعقارات شبه منهارة وآيلة للسقوط في أغلب الأحيان، الشوارع ضيقة للغاية بالكاد تكفي لمرور الأشخاص من حاملي البضائع، وبالتالي فرص الإنقاذ في حالة الحرائق ضعيفة، كما أن هذه الورش تتسبب في الإزعاج والمشكلات المستمرة بين السكان والعاملين في هذه الورش، مُطالبًا بحل تلك الورش مع مراعاة أوضاع العاملين بهذه المهنة، وأن تجهز منطقة تكون خاصة بها بعيدا عن الحيز العمراني، من أجل سلامة المواطنين أو بالرقابة عليهم، وتوفير سبل الحماية في حالة وجود أي حريق يشب من تلك الورش.