أخبار مصر | برلماني: تقرير "الإيكونوميست" يعد شهادة نجاح جديدة لسياسات الإصلاح الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تقرير "الإيكونوميست" يعد شهادة نجاح جديدة لسياسات الإصلاح الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تقرير "الإيكونوميست" الأخير بأنه شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري خاصة أن معدلات النمو الاقتصادي بمصر تتجه للارتفاع المستمر وهذا دليل قاطع على نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل كفاءة واقتدار، مؤكدًا أن الشهادات الدولية عن نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي المصري اصبحت حديث العالم.

وأضاف هيكل، أن المشروعات القومية المصرية أدت إلى زيادة الاستثمارات الصناعية كما ان النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لارتفاع معدلات تدفق النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية داخل مصر.

وأشار نائب مستقبل وطن، إلي أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم انما هو دليل قاطع على التقدير الكبير من الرئيس للشعب المصري ودوره الكبير في إنجاح مسيرة الاصلاح الاقتصادي.