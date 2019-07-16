أخبار مصر | برلمانية تشيد باجتماع الحكومة لبحث مواجهة جشع التجار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد باجتماع الحكومة لبحث مواجهة جشع التجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، باجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزراء التموين، والمالية، والتجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وذك لبحث التزام السوق وخطة لتخفيض أسعار السلع تزامنا مع انخفاض الدولار.

وقالت فايقة، إن جشع التجار في مصر على مرآي من الجميع، موضحة أنه يزداد قيمة الدولار يتم زيادة قيمة السلع، ينخفض الدولار لا تتحرك قيمة السلع، وثمنت التوافق بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة على المتابعة الدائمة لتوفر السلع بالأسواق لضمان أن العرض يفوق الطلب كي يحدث التوازن الطبيعي للأسعار.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذه آلية مقبولة ولكنها تحتاج إلى خطة تطبيق تشارك بها جميع الوزارات المعنية، حتى يتم إلزام التجار بها وشعور المواطن بفرق حقيقي نتيجة انخفاض الدولار.