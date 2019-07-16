أخبار مصر | لأول مرة في تاريخ الوزارة.. تعيين سيدة مديرا لإدارة الإعلام بالأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة في تاريخ الوزارة.. تعيين سيدة مديرا لإدارة الإعلام بالأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الدكتورة هدى حميد معوض، الحاصلة على دكتوراه في فلسفة الإعلام وثقافة الأطفال من جامعة عين شمس، بمنصب مدير إدارة الإعلام بديوان عام الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي تتولى فيها سيدة إدارة الإعلام بالوزارة، بعد أن أثبتت الواعظات وجودهن بأداء متميز، وأثبت الشباب الذين تم الدفع بهم في أعمال الإدارة والدعوة تمييزًا كبيرًا أيضا.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك، إيمانا من وزارة الأوقاف بالدفع بالمرأة والشباب في المفاصل الحيوية للعمل الدعوي والإداري بالوزارة والجهات التابعة لها.