أخبار مصر | برلماني: مؤشرات الأداء الاقتصادي تثبت نجاج مصر على كافة المستويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مؤشرات الأداء الاقتصادي تثبت نجاج مصر على كافة المستويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، إن مؤشرات الأداء الاقتصادى التي تم إعلانها تثبت نجاح تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى على كافة المستويات.

وأضاف فهمي، أن تحسن المؤشرات لم يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بمقدار ٥،٦٪؜ وكأفضل معدل نمو يتحقق منذ ١١ عامًا، وإنما شملت أيضا تراجع معدلات البطالة، وزيادة معدلات الاستثمار الخارجى والدخلى، وانخفاض العجز الكلي للموزانة العامة، مع تحقيق فائض أولي من الناتج، مُشيرًا إلى أن استمرار تحسن هذه المؤشرات، يضمن تطور وتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة، مما سيكون له أثر إيجابى على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد عبد العزيز، على أهمية أن يكون الهدف الأساسى من كل هذه العوامل هو تحقيق زيادة مستوى الانتاجية في مختلف القطاعات لتحسين مستوى معيشة الأفراد، فى ظل ما تحمله الشعب المصرى لتنفيذ هذه الإصلاحات.