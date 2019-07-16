أخبار مصر | وكيل البرلمان: المجلس يستقبل رئيسة برلمان أوغندا الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان: المجلس يستقبل رئيسة برلمان أوغندا الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن بدء البرلمان فى إجازته لا يعنى توقف نشاطه النيابى، مُشيرًا إلى أن البرلمان سيستقبل الخميس المقبل، رئيسة برلمان أوغنداRebecca Kadaga Alitwala لبحث آليات التعاون بين البلدين وكيفية تعميقها.

وأضاف الشريف، أنه استمرارا لمسيرة عمل البرلمان سيكون للمجلس خلال فترة إجازته استقبال عدد من الوفود بجانب مجموعة من الزيارات الخارجية، أولها التوجه لعدد من الدول الأفريقية منها بوروندى وكينيا خلال الشهر الجارى لبحث سبل التعاون.

كما أكد وكيل مجلس النواب، أن هيئة مكتب البرلمان تدرك طبيعة المرحله ومدى احتياجها للعمل الدائم، مؤكدا على حرصهم التواجد والتمثيل أمام كافة المحافل الدولية.