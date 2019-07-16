أخبار مصر | "المصريين الأحرار": بيان العفو الدولية عن قانون الجمعيات الأهلية يعكس فقر باحثيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار": بيان العفو الدولية عن قانون الجمعيات الأهلية يعكس فقر باحثيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن دهشته من البيان الذى أصدرته اليوم منظمة العفو الدولية عن القانون الجديد لتنظيم العمل الأهلى الذى أصدره مجلس النواب أمس.

وقال خليل، إن بيان العفو الذى عنونته "قانون الجمعيات الأهلية يهدد بالقضاء على منظمات حقوق الإنسان" يؤكد أن المنظمة الدولية لا زالت تعانى من فقر واضح لدى باحثيها في إجراء تحليل منهجى للتشريعات المصرية من منظور الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن المنظمة استخدمت عبارات لا تتسق ونصوص القانون فالمنظمة تتحدث عن تدخلات حكومية في عمل المنظمات دون ذكر نص واحد يعكس هذا التدخل.

كما أكد رئيس الحزب، أن القانون الجديد يقيد تماما سلطة الادارة إذ ألزمها باللجوء الى المحكمة قبل توقيع عقوبات ادارية على مخالفات الجمعيات، كما تحدث بيان العفو عن عقوبات وردت بالقانون على الرغم من خلو القانون من ثمة عقوبات عدا الغرامة وهو المعمول به في دول كثيرة، وتابع: "لم اجد تفسيرا واحدا للخلط المتعمد فى بيان العفو الدولية عن قانون الجمعيات وذكر وقائع قديمة للقبض على بعض المتهمين في قضايا لا علاقة لها بالقانون الجديد او العمل الأهلى".

وطالب الدكتور عصام خليل، مسئولة الشرق الاوسط بمنظمة العفو الدولية بالتمسك بمرجعية الاتفاقيات ونصوص القانون الدولى والتوقف عن ترديد احاديث مرسلة لبعض النشطاء السياسيين المعارضين للدولة المصرية ومؤسساتها.