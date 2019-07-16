أخبار مصر | عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 336 لسنة 2019، بإنشاء جامعة هليوبوليس.

حيث يستبدل بنص المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 المشار إليه النصان الآتيان: "تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم جامعة هليوبوليس تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها الكيلو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن".

ونصت المادة الثالثة على أن "تتكون الجامعة من كليات الهندسة، والإدارة والاقتصاد، والعلاج الطبيعي، والزراعة الحيوية، والصيدلة".