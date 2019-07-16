أخبار مصر | متحدث الرئاسة ينشر صورا من حفل تخرج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث الرئاسة ينشر صورا من حفل تخرج الدفعة 157 ضباط الصف المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، صورا لمراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد البطل رقيب أحمد محمد عبدالعظيم الذي نال الشهادة في الرابع من فبراير عام 2016، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حيث تنضم دفعة جديدة من خيرة شباب مصر إلى صفوف القوات المسلحة، بعد أن تم إعدادهم علمياً وعسكرياً وبدنياً بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها فى حماية الوطن وصون مقدساته.