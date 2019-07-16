شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم كفرالشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الثلاثاء، سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، إذ اطمأنت على سير الامتحانات.

وأكدت «كشك» على أهمية توفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحانات والالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية ذات الصلة، وشددت على جميع اللجان والملاحظين ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات.

وذكرت «كشك» أن الوزارة على تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ13، لمتابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، وأن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.