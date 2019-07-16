شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة نصف مليون جنيه.. افتتاح قاعة «سيمنار» كلية العلوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، قاعة «السيمنار» الخاصة بكلية العلوم بالجامعة، بعد الانتهاء من تجديدها وتطويرها بتكلفة نصف مليون جنيه.

وقال «عزيز» خلال الافتتاح الذي رافقه فيه الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الداراسات العليا والبحث العلمي، إنه تم تجهيز القاعة بأحدث التقنيات الحديثة، إذ تم إنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والتحكم عن بعد، إلى جانب شاشات عرض مجهزة ومخصصة لمناقشة الرسائل العلمية، وورش العمل، والندوات، وغيرها.

يُذكر أن تجديد وتطوير القاعة بدأ منذ شهر، وتم تجهيزها لتسع 114 فردا، كما تم تزويدها أيضًا بأجهزة التكييف للتهوية وإنذار للحريق، وغيرها مع الالتزام بالطابع الذي يميز القاعة باعتبارها أحد المعالم الهامة في كلية العلوم.