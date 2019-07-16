«المصري» وسفير دولة أرمينيا يبحثان تسيير طيران مباشر بين «بريفان ومطار سفنكس»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية أرمينيا الديمقراطية بالقاهرة، كارين جريجوريان.
وبحث الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي، وناقش «المصري وجريجوريان»، موضوعات ذات الاهتمام المشترك، أهمها تطوير بنود الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين البلدين، وتشغيل خط طيران مباشر بين العاصمتين القاهرة ويريفان.
وخلال اللقاء أكد «المصري» على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط بين كل من الشعبين، وأضاف إمكانية دراسة تنفيذ رحلات مباشرة من أرمينيا إلى مطار سفنكس الدولي، لتنشيط الحركة السياحية الأرمينية الوافدة إلى مصر.
ومن جانبه أكد سفير أرمينيا، كارين جريجوريان، على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، خاصة أن مصر من أوائل الدول التي كان لها تمثيل دبلوماسي في أرمينيا بعد الاستقلال عام 1991.
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