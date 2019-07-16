شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية: الفاتيكان لم يصدر أي بيان بشأن رفع مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الأنبا هانى باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إنه تابع ردود الفعل حول ما أثير بشأن «إلغاء الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة من برنامجها».
وتابع أنه بالتواصل مع سفير الفاتيكان بمصر، أكد أن دولة الفاتيكان لم تصدر أي بيان رسمى بشأن هذا الأمر.
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