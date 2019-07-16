شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعي: الحبس والغرامة عقوبة أصحاب الوحدات المخالفين لبنود التعاقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لتمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي، إن قانون الإسكان الاجتماعي حدد عقوبات للمخالفة في أي شرط من شروط التعاقد على شراء وحدة سكنية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «قانون الإسكان الاجتماعي يحدد الغرامة طبقا لنوعية المخالفة، وقد تصل لسحب الوحدة والحبس»، متابعا: «الإسكان الاجتماعي مشروع ضخم وفر مسكنا آدميا لمحدودي الدخل، والدولة تدعم هذه الوحدات بمبالغ ضخمة».

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لتمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي إلى أن المواطن يوقع على عقد مع الإسكان الاجتماعي محدد فيه كل المخالفات التي تعرض صاحب الوحدة للعقوبة، ومنها عدم منح توكيل لشخص آخر من الباطن، أو التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط السكني، أو تغيير شكل الواجهة.

وأوضح المهندس صلاح حسن أن نوعية المخالفة تحدد العقوبة على صاحب الوحدة، وأنواع العقوبة 3: سحب الشقة، أو الغرامة، أو قد يصل الأمر للحبس.