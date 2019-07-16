شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد هريدي: حصلت على موافقة بـ4 ملايين جنيه لإنشاء وحدتي مطافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العمدة أحمد هريدى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، إنه حصل على موافقة محافظ سوهاج الدكتور أحمد الانصاري، باعتماد 4 ملايين جنيه بخطة ٢٠١٩- ٢٠٢٠، لإنشاء وحدتي مطافي بقرية جزيرة الخزندارية، وقرية نزلة عمارة بمركز طهطا، وقد تم اعتماد مبلغ ستمائة ألف لتجهيز مبنى خاص بوحدة الإطفاء بقرية الخزندارية شرق.

وشدد «هريدى»، في تصريحات صحفية، على أنه يسعى لحل مشاكل كل القرى في طهطا وأن يتم توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وينتظر من الحكومة أن تكون هناك مرونة وسرعة في الاستجابة لمطالب النواب المعبرة عن نبض الشارع.

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وأكد «هريدي» أن موافقة محافظ سوهاج على الطلب الذي تقدم به سوف تسهل الأمور كثيراً على أهالي قرية جزيرة الخزندارية ونزلة عمارة والقرى المجاورة لها علاوة على أن كل الإدارات التي تم ذكرها تعاني من عدم وجود وحدة إطفاء.