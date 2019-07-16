شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتظار 160 عامًا.. وصول 6 جثامين لمطارنة كرسي المنيا والأشمونين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أقباط المنيا، اليوم الثلاثاء، بساحة ديوان مطرانية المنيا وأبوقرقاص بوسط مدينة المنيا، للاحتفال بوصول أجساد الآباء مطارنة كرسي المنيا والأشمونين، ممن عاشوا وتولوا قيادتها الدينية طوال 160 عامًا، في الفترة من ١٨١٦ حتى عام ١٩٧٦.

ترأس الصلوات الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، وشاركه في الصلوات، العشرات من رعاة الكنائس والشمامسة.

وترجع الأجساد إلى:

١- نيافة الأنبا توماس الثاني ( ١٨١٦ م)

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٢- نيافة الأنبا ياكوبوس الثاني ( ١٨٥٠م- ١٨٨٢م)

٣- نيافة الأنبا ياكوبوس الثالث ( ١٨٨٢م- ١٨٩٩م )

٤- نيافة الأنبا ديمتريوس ( ١٨٩٩م- ١٩٠٤م )

٥- نيافة الأنبا توماس الثالث ( ١٩٠٥م- ١٩٢٨م)

٦- نيافة الأنبا ساويرس ( ١٩٣٠م- ١٩٧٦م)