شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يكرم أسرة الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، أسرة الطالبة هاجر محمد زاكي على، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، شعبة «علمي علوم»، في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي، بمجموع 410 درجات، بنسبة 100% .

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وأشاد «عزيز»، خلال استقباله أسرة الطالبة هاجر، بدورهم الهام وما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي، الذي أسفر عن حصول نجلتهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وجعلها نموذجًا يحتذى به كل الطلاب، ومثالًا مشرفًا للفتاة المصرية التي تجتهد للوصول إلى أعلى المراتب.

من جانبها أعربت الطالبة هاجر عن سعادتها لتكريم والديها الدكتور محمد زاكي، بقسم الأشعة بكلية طب سوهاج، والدكتورة فاطمة الزهراء صلاح الدين، الأستاذة بقسم الباثولوجي بالكلية، كما وجهت الشكر لرئيس الجامعة لدعمه وحرصه على تكريمهما.

وأهدى رئيس الجامعة الطالبة هاجر وأسرتها درع وميدالية الجامعة تقديراً لتفوقها الدراسي، وجهود عائلتها، التي كافحت من أجل تحقيق هذا التفوق، متمنياً لها النجاح والتفوق في المرحلة الدراسية القادمة.