شكرا لقرائتكم خبر عن 1 أغسطس.. الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة يعقد مؤتمره الدولي الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور شريف الطحان المؤتمر الدولى الخامس بعنوان «دور المرأة العربية في التنمية المستدامة»، تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعى وزارة السياحة ووزارة الاستثمار، في الفترة من 1 إلى 4 أغسطس المقبل بمدينة القاهرة.

ومن المقرر حضور شخصيات كبيرة على المستوى الدولى وحضور نماذج مشرفة من المرأة العربية في جميع المجالات ومن مختلف الدول العربية، وسيتم تكريم أفضل امرأة عربية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة لتكريم وزيرات مصر.

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من جانبه قال الدكتور شريف الطحان، رئيس الاتحاد الدولى للتنمية المستدامة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على دور المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بتحـديد جـدول أعمـال جديـد للتنميـة للعالـم أجمـع يهـدف إلـى وضـع حـد للفقـر، وتحويـل العالم للأفضل، وحمايـة كوكـب الأرض وحيـاة النـاس جميعـا، وأن تحقيـق التنميـة المسـتدامة يرتكـز فـي جوهـره علـى تحقيـق المسـاواة الكاملـة بيـن الجنسـين وكفالـة تمتـع الجميـع بـذات الحقـوق، بمـا يضمـن للنسـاء تفعيـل طاقتهـن الكامنـة فـي إطـار مـن الكرامـة والمسـاواة، وضمـان مشـاركتهن الكاملـة فـي تعزيـز الأمن والسـلم.

وأضاف الطحان: «كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء نظرة على الأداء العام للمرأة في المنطقة العربية وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل التجارب وتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية».

وأوضح أن أهم محاور المؤتمر تركز على دور المرأة العربية الفعال لتحقيق التنمية المستدامة وأن المرأة شريك أساسي في تنفيذ التنمية على الأرض وحقوق المرأة في الدساتير العربية ودورها في ريادة وقيادة الأعمال.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تشهد فعاليات المؤتمر تقديم مداخلات من سيدات عربيات بارزات عن تجاربهن (التحديات والإنجازات) في مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة حول دور سيدات الأعمال العربيات، وفرص وإمكانات التحرك في اتجاه المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.