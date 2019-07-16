شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا وبريطانيا والإمارات وأمريكا وإيطاليا تدعو لوقف العنف فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مصر وفرنسا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس وحذرت من محاولات "جماعات إرهابية" استغلال الفراغ السياسي في البلاد.

وأكدت الدول الست في بيان مشترك نادر قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى الوقف الفوري للقتال وحثت على العودة سريعا إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.