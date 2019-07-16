شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. نقابة أطباء الأسنان تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم الأثنين، قرعة علنية لتأشيرات الحج المجانية الممنوحة للنقابة من قبل وزارة الصحة والبالغ عددها هذا العام 4 تأشيرات، وذلك بحضور الأطباء المتقدمين للقرعة وعددهم 7 أطباء.
وقال الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، لليوم السابع، إن القرعة أسفرت عن فوز كل من: محمد مصطفى محمد متولى، هشام عبد المقصود على، أمين عبد العزيز محمد كريم، محمد طه طاهر العوادلى".
وأوضح أنه تم سحب 3 أسماء فى قائمة الاحتياطى للحصول على التأشيرة حال تراجع أحد من الفائزين الأربعة عن التأشيرة، ضمت كل من: حمادة توفيق، لطيفة محمد عبد الجواد، تهانى عبد الصمد عبد السلام.
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