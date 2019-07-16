شكرا لقرائتكم خبر عن الكاثوليكية تنفى حذف مسار العائلة المقدسة من المقاصد السياحية للفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ما تردد عن رفع دولة الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة من مقاصدها السياحية للعام الجديد.
وأوضح باخوم ، فى تصريحات صحفية ، أنه بالتواصل مع القاصد الرسولى سفير دولة الفاتيكان لدى القاهرة، فإن الفاتيكان لم تصدر رسميًا أى بيان يخص الأمر من قريب أو من بعيد ، وكانت أنباء ترددت عن حذف مسار العائلة المقدسة من المقاصد السياحية لدولة الفاتيكان.
الجدير بالذكر أن العام 2018 قد شهد زيارة ليحيى راشد ، وزير السياحة السابق لدولة الفاتيكان بارك خلالها البابا فرنسيس ، ايقونة رحلة العائلة المقدسة ومن بعدها توافدت رحلات دينية على المرحلة الأولى من المسار المقدس لمصر من حوالى 12 جنسية أجنبية.
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