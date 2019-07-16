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الكاثوليكية تنفى حذف مسار العائلة المقدسة من المقاصد السياحية للفاتيكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ما تردد عن رفع دولة الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة من مقاصدها السياحية للعام الجديد.

 

وأوضح باخوم  ، فى  تصريحات صحفية ، أنه بالتواصل مع القاصد الرسولى سفير دولة الفاتيكان لدى القاهرة، فإن الفاتيكان لم تصدر رسميًا أى بيان يخص الأمر من قريب أو من بعيد ، وكانت أنباء ترددت عن  حذف مسار العائلة المقدسة من المقاصد السياحية لدولة الفاتيكان. 

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الجدير بالذكر أن العام 2018  قد شهد زيارة ليحيى راشد  ، وزير السياحة السابق لدولة الفاتيكان بارك خلالها البابا فرنسيس ،  ايقونة رحلة العائلة المقدسة ومن بعدها توافدت رحلات دينية على المرحلة الأولى من المسار المقدس لمصر من حوالى 12 جنسية أجنبية.

 

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