شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا بيمن يترأس صلوات القداس.. ويدشن كنيسة القديس بيسنتاؤوس بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص بقنا، القداس الإلهى، اليوم الثلاثاءبدير القديس العظيم الأنبا بيسنتاؤوس الملقب بـ"لابس الروح".

خلال الصلوات دشن الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص مذبح كنيسة الأنبا بيسنتاؤوس خلال القداس الإلهى والذى يتزامن مع الاحتفال بعيد القديس الأنبا بيسنتاؤوس.

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ويشارك بحضور الاحتفال بعيد القديس، وتدشين الكنيسةـ بجانب الأنبا بيمن، الأنبا كاراس أسقف عام المحلة، وتستمر الاحتفالات على مدار 3 أيام متتالية، يشارك خلال فعالياتها، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق،غدا الأربعاء.

ويشارك القمص داوود لمعى راعى كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة بالاحتفالات، على أن تختتم الاحتفالات بعيد القديس يوم الجمعة 20 يوليو برئاسة الأنبا بموا أسقف إيبارشية نقادة.

في طقس الكنيسة الأرثوذكسية، يتم تدشين الكنيسة بصلوات وطقوس خاصة، بالإضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والإنجيل وكذلك الطلبات والقطع الخاصة بالتدشين ، يتم رش بناء الهيكل بالماء المقدس وتمسح بالميرون المقدس أيضا.