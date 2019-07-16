شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة :الرضاعة الطبيعية تقلل من الإصابة بسرطان الثدى والمبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل الرضاعة الطبيعية أهمية كبرى بالنسبة للأم والطفل ما يجعلها ضرورة حال سلامة الأم وقدرتها على القيام بها.

وقالت وزارة الصحة فى منشوراتها عبر موقعها الإلكترونى، إن الرضاعة الطبيعية لها سلسلة من الفوائد والتى تتضمن أن مكونات لبن الام توفر للطفل النمو السليم كما أن لبن الام يحتوى على اجسام مناعية لحماية طفلك من المرض.

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وأضافت وزارة الصحة أن الرضاعة الطبيعية تساعد على الاكتمال العاطفى والنفسى والذهنى حيث ان أطفال الرضاعة الطبيعية أكثر ذكاء من غيرهم.

كما أن لبن الأم متوفر باستمرار طوال اليوم ومعقم وأسهل هضما مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل فرصة الاصابة بسرطان الثدى والمبيض.