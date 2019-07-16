بروتوكول تعاون بين نقابة تجاريين القاهرة وبيت دوت كوم لمساعدة الخريجين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

وقعت نقابة التجاريين في القاهرة برتوكول تعاون مع موقع "بيت دوت كوم" (Bayt.com) - أول وأكبر موقع للتوظيف في مصر والشرق الأوسط – خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد الماضي ضم العديد من الشخصيات النقابية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التواصل بين الباحثين عن عمل من أعضاء النقابة وفرص العمل المتاحة في مصر والشرق الأوسط.

وقع البرتوكول كل من الدكتور حافظ كامل حافظ الغندور رئيس النقابة والمستشار المالي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي سابقا، وبلال زهران مدير فرع شركة بيت دوت كوم بمصر.

وقال نقيب تجاريين القاهرة إن بروتوكول التعاون مع "بيت دوت كوم" يعتبر خطوة جديدة للنقابة في مساعدة أعضائها إيجاد فرص عمل داخل مصر وخارجها باستخدام أحدث التكنولوجيا التي توفرها شركة "بيت دوت كوم".

وتأسست شركة (Bayt.com) عام 2000، وتربعت على عرش التوظيف الرقمي من خلال 14 فرعًا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واعتماد أكثر من 44 ألف شركة على قاعدة بياناتها - التي تضم أكثر من 35 مليون باحث عن عمل - في التوظيف وإيجاد أفضل المهارات المتاحة.