محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم: نشرت هيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، جداول تشغيل قطارات الوجه القبلي لعام 2019 بعد تعديلها. كانت هيئة السكك الحديدية، قررت إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل القطارات بجميع خطوط الهيئة، بدءا من يوليو 2019. وننشر التعديلات الأخيرة لجدول التشغيل لقطارات الركاب والمكيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لحركة قطارات الوجه القبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.