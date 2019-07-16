محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
أعلن محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية، موافقة بنك ناصر الاجتماعي على منح قروض شراء سيارات للصحفيين بقيمة بدل التدريب والتكنولوجيا البالغ 2100 بنسبة 90% من قيمته على أن يحول البدل للبنك.
وأضاف خراجة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرض سيكون على مدار 84 شهرًا بمقدار 7سنوات، على أن يسدد الصحفي في البداية 20% من قيمة السيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحفيين" تعلن منح قروض سيارات للأعضاء مقابل البدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.