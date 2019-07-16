"الصحفيين" تعلن منح قروض سيارات للأعضاء مقابل البدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

أعلن محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية، موافقة بنك ناصر الاجتماعي على منح قروض شراء سيارات للصحفيين بقيمة بدل التدريب والتكنولوجيا البالغ 2100 بنسبة 90% من قيمته على أن يحول البدل للبنك.

وأضاف خراجة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرض سيكون على مدار 84 شهرًا بمقدار 7سنوات، على أن يسدد الصحفي في البداية 20% من قيمة السيارة.