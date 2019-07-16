الصحة تكشف تفاصيل خطتها للقضاء على البلهارسيا بحلول 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 20 مليون قرص "برازيكوانتيل" لعلاج البلهارسيا، للتجهيز لبدء المراحل الأولى والثانية والثالثة من خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022، بإجمالي مستهدف 6.9 ملايين مواطن بـ20 محافظة اعتبارًا من الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال بيان لوزارة الصحة، الثلاثاء، إن المحافظات المستهدفة هي كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والشرقية والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث يتم إجراء علاج جموعي بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا والتي يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من خطة الوزارة أول الشهر الجاري لتستمر حتى يوم 8 أغسطس القادم، وتستهدف 2 مليون و338 ألفًا و492 مواطنًا بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة في الفترة من أول شهر سبتمبر وحتى 5 أكتوبر وتستهدف 2 مليون و135 ألفًا و822 مواطنًا وتلميذًا في محافظتي الشرقية والبحيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 20 أكتوبر وتستمر حتى 12 نوفمبر وتستهدف 2 مليون و416 ألفًا و367 مواطنًا وتلميذًا في محافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.