أخبار مصر | يونس المصري: ندرس تنفيذ رحلات مباشرة من أرمينيا إلى مطار سفنكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونس المصري: ندرس تنفيذ رحلات مباشرة من أرمينيا إلى مطار سفنكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، بالسيد كارين جريجوريان سفير جمهورية أرمينيا الديمقراطية بالقاهرة.

حيث بحث الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي، وناقش المصري و جريجوريان موضوعات ذات الاهتمام المشترك أهمها تطوير بنود الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين البلدين، وتشغيل خط طيران مباشر بين العاصمتين القاهرة ويريفان.

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وخلال اللقاء أكد المصري على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط بين كل من الشعبين وأضاف إمكانية دراسة تنفيذ رحلات مباشرة من أرمينيا إلى مطار سفنكس الدولي لتنشيط الحركة السياحية الأرمينية الوافدة إلى مصر.

ومن جانبه أكد السيد كارين جريجوريان سفير أرمينيا على عمق الروابط التاريخية بين البلدين وخاصة وأن مصر من أوائل الدول التي كان لها تمثيل دبلوماسي في أرمينيا بعد الاستقلال في عام 1991.

جدير بالذكر أن شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني تسير 3 رحلات أسبوعياً من يريفان إلى الغردقة و3 رحلات أسبوعياً من يريفان إلى شرم الشيخ .