أخبار مصر | دورة تدريبية للعاملين بقناة السويس لتداول الحاويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية للعاملين بقناة السويس لتداول الحاويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، دورة تدريبية بمدينة بورسعيد يومى 14 و15 يوليو 2019، حيث شارك في الدورة 13 مشارك من اللجنة النقابية للعاملين بشركة قناة السويس لتداول الحاويات ودارت الدورة خلال اليومين حول المفاوضة الجماعية وكتابة اتفاقيات العمل.

شهدت الدورة خلال الجلسة الأولي في اليوم الأول التعريف بقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017م، وأهم التعديلات التي ادخلها البرلمان عليه خلال الفترة الأخيرة والتي جاء أهمها المواد 11 والمتعلقة بالأعداد اللازمة لإنشاء وتأسيس المنظمات النقابية وتخفيضها من 150 إلي 50 عضوا لإنشاء، وتأسيس اللجان النقابية و15الف لتأسيس النقابات العامة و150 ألف لتأسيس الاتحادات وكذا إلغاء عقوبات الحبس وتخفيض الغرامات في الباب العاشر من القانون وكيف أن هذه التعديلات جاءت انتصارا لمبادئ الحرية النقابية.

وشملت الجلسة أيضًا توضيح أهمية الشخصية الاعتبارية للجان النقابية والتي تمنح للجان النقابية حق التفاوض عن نفسها وكذلك حرية الانضمام والانسحاب من النقابات العامة والاتحادات.

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وجاءت الجلسة الثانية لتشير إلي مفهوم المفاوضة الجماعية كأساس مهم لتحقيق استقرار العمل وضرورة الحرص علي استمراره، وكذلك النصوص القانونية والدستورية ومبادئ الاتفاقيات الدولية التي تكرس لعملية المفاوضة الجماعية لتحسين شروط وظروف العمل باعتبارها أهم آلية لتحقيق ذلك الدور النقابي الذي أنشأت وتأسست من أجله النقابات وتعرضت الجلسة أيضًا إلي أن القانون 213 لسنة 2017 قد منح حق المفاوضة للجان النقابية بعيدا عن النقابات العامة كجزء من الشخصية الاعتبارية وهو ما لم يكن يحدث في القانون 35 لسنة 76 والذي كان يحتم عقد المفاوضة عبر النقابة العامة وليس اللجنة النقابية. وكذا آليات عملية المفاوضة الجماعية وتكوين فريق التفاوض ومراحل المفاوضة الجماعية.

وشهدت الجلسة الأولي خلال اليوم الثاني شرح كيفية كتابة قائمة المطالب وتحديد أولوياتها وكيفية صياغة هذه المطالب مرورا بعقد عملية المفاوضة والاعتبارات الواجب أخذها في الاعتبار عند عقد المفاوضة من حيث الوقت المناسب.والاستعداد لها من خلال جمع المعلومات اللازمة وضرورة تحليلها واستخلاص النتائج منها.

كما تعرضت الجلسة الأخيرة إلي كتابة اتفاقيات العمل الجماعية والشروط الإجرائية لها من حيث مدة سريانها والإجراءات المتعلقة بمراحل توثيقها ونشرها، وشمل الجزء الأخير من التدريب حضور ممثل لجنة علاقات العمل بالشركة حيث عقدت جلسة مفتوحة للإجابة علي العديد من الأسئلة حول اتفاقيات العمل، وكيفية تجديدها سواء بالحفاظ عليها كما هي أو تعديلها بموافقة ورضا أطرافها من خلال حوار ومفاوضة جماعية وطرح كافة الآراء ووجهات النظر وتسييد منطق التعاون المشترك والمفاوضة الفعالة للوصول إلي أفضل النتائج لصالح العمل والعمال.