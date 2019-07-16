أخبار مصر | 'الخدمات والتكنولوجيا' تحدث مكتب بريد النقابة وتوفر الأحوال المدنية ومخالفات المرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الخدمات والتكنولوجيا' تحدث مكتب بريد النقابة وتوفر الأحوال المدنية ومخالفات المرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعمل لجنة الخدمات والتكنولوجيا على عودة جميع الخدمات وتطويرها، لمبنى النقابة من أجل تسهيل مهمة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة خارج النقابة، جارى الاتفاق عليها.
وقال "يوسف" في تصريحات صحفية: بالفعل تم ادخال الخدمات الجديدة وتحديث نظام العمل بالمكتب بداية من اليوم لجميع الصحفيين وأسرهم للاستفادة منها، وشمل التحديث الجديد:
* توفير خدمات الأحوال المدنية واستخراج : ( شهادات الميلاد - شهادات الوفاه - قسيمة الزواج - قسيمة الطلاق).
* تسديد مخالفات المرور.
* استخراج كارت المدفوعات الحكومية (فيزا ايزى باى).
* خدمة التوفير.
* ارسال واستقبال الحوالات.
* صرف المعاشات .
* التوفير.
* الحساب الجارى.
*هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.