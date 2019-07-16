أخبار مصر | 'الخدمات والتكنولوجيا' تحدث مكتب بريد النقابة وتوفر الأحوال المدنية ومخالفات المرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الخدمات والتكنولوجيا' تحدث مكتب بريد النقابة وتوفر الأحوال المدنية ومخالفات المرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفرت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى يوسف، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، مجموعة من الخدمات الجديدة بمركز الخدمات البريدية "نقابة الصحفيين" الموجود بمبني النقابة فى الدور الأول، وذلك بعد أن اتفق "يوسف" مع عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد ، على ادخال الخدمات المستحدثة التي يقدمها البريد المصري في جميع مراكز الخدمات البريدية المطورة الي مكتب بريد نقابة الصحفيين بدلا من الاكتفاء بخدمة صرف الحوالات والمعاشات التى كانت موجودة مسبقًا.

وتعمل لجنة الخدمات والتكنولوجيا على عودة جميع الخدمات وتطويرها، لمبنى النقابة من أجل تسهيل مهمة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة خارج النقابة، جارى الاتفاق عليها.

وقال "يوسف" في تصريحات صحفية: بالفعل تم ادخال الخدمات الجديدة وتحديث نظام العمل بالمكتب بداية من اليوم لجميع الصحفيين وأسرهم للاستفادة منها، وشمل التحديث الجديد:

* توفير خدمات الأحوال المدنية واستخراج : ( شهادات الميلاد - شهادات الوفاه - قسيمة الزواج - قسيمة الطلاق).

* تسديد مخالفات المرور.

* استخراج كارت المدفوعات الحكومية (فيزا ايزى باى).

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* خدمة التوفير.

* ارسال واستقبال الحوالات.

* صرف المعاشات .

* التوفير.

* الحساب الجارى.

*هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.