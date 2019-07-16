أخبار مصر | غدا.. طقس شديد الحرارة والقاهرة وأسوان تسجلان ارتفاعا غير مسبوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. طقس شديد الحرارة والقاهرة وأسوان تسجلان ارتفاعا غير مسبوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الانحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فستكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، فهي كالتالي: القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 31 درجة، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، سوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة، قنا العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة، أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.