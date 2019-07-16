أخبار مصر | التفاصيل الكاملة للقاء "شكري" ونظيره الفنلندي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة للقاء "شكري" ونظيره الفنلندي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية فنلندا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي حول السودان "بيكا هافيستو"، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في السودان.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري رحب بالوزير الفنلندي في زيارته الأولى لمصر كوزير لخارجية فنلندا وفي مستهل جولته بالمنطقة كممثل خاص للاتحاد الأوروبي حول السودان، مشيراً إلى أهمية علاقات التعاون القائمة بين البلدين، ومعربا عن أطيب تمنياته لفنلندا في ضوء توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف حافظ، أن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تطوير مجمل العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة، حيث أشار الوزير شكري إلى النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والمزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية بالقارة الأفريقية، فضلاً عن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مؤخراً. كما أكد الوزير شكري على أهمية العمل من أجل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات الثنائية الوطيدة بين الجانبين، بالإضافة إلى أهمية التعاون في مجال التعليم وبناء القدرات خاصة في ضوء سعي مصر لتطوير نظام التعليم بها، بجانب التعاون في مجال السياحة لزيادة أعداد السائحين الفنلنديين الزائرين لمصر.

وفيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، تناول اللقاء جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث اتفق الوزيران على أهمية الاستمرار فى مواصلة العمل المشترك لمكافحة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في أرجاء العالم، وتُمثل التحدي الأكبر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية.

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كما أكدا على أهمية توحد المجتمع الدولى في مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية عبر جهود شاملة وطويلة الأمد لتجفيف منابع تمويلها والحد من قدرتها على استقطاب وتجنيد مزيد من الشباب.

وأشار حافظ إلى أن المحادثات تناولت مناقشة الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير شكري تفاصيل الجهود المصرية ذات الصلة بتحقيق الاستقرار هناك في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي، وتقييمها للأوضاع في ضوء اتصالات مصر مع كافة الأطراف السودانية من أجل المساعدة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية فنلندا على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى ضرورة العمل على مواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة إلى آفاق أرحب، سواء على المستوى الثنائي أو فيما يتعلق بالتشاور حول كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين.

هذا، وتناولت المباحثات الأوضاع في كل من اليمن وسوريا وجهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.