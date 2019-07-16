أخبار مصر | بشرى سارة من 'الوطنية للصحافة' بشأن مكافأة نهاية الخدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة من 'الوطنية للصحافة' بشأن مكافأة نهاية الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قرارًا بأن تتولى بنفسها صرف قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بإرسال قيمة المكافأة إلى الحسابات البنكية والبريدية للمستحقين مباشرة، دون تحويلها للمؤسسات بعد تلقيها شكاوى من تأخر بعض المؤسسات في صرف تلك المكافآت في مواعيدها.

وطلبت الهيئة من رؤساء مجالس إدارات الصحف، موافاتها بأرقام تليفونات المستحقين، وصورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي الشخصي أو البريدي، لتتولى بنفسها تحويل المبالغ مباشرة إلى المستحقين.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنها تبذل جهدها لتقليص مدة الانتظار، وتمكنت من تدبير المكافأة لمن أحيلوا للتقاعد خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2018، وطلبت نشر أسماء المستحقين في لوحات الإعلانات بمختلف المؤسسات.

وأضافت أنه في حالة وفاة المستحق لمكافأة نهاية الخدمة، سيتم إرسال قيمة المكافأة المستحقة للمؤسسات الصحفية القومية، لصرفها طبقاً للأوضاع القانونية.