أخبار مصر | محافظ المنوفية يستقبل رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ المنوفية يستقبل رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بمكتبه المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللواء علي هريدي، رئيس قطاع إدارة الازمات بمجلس الوزراء، والوفد المرافق لهم وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، والمستشار القانوني للمحافظة وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

واستعرض الوفد مع محافظ المنوفية دور المعلومات وأهمية تحديثها المستمر لتقديمها لمتخذي وصانعي القرار لاتخاذ ما يلزم نحو مواجهة الأزمات والكوارث وإعداد الخطط المستقبلية والاستراتيجية لخدمة مصالح الدولة والمواطنين .

وعقد محافظ المنوفية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوفد المرافق له اجتماعا مع مديري وموظفي إدارات ( مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، البوابة الإلكترونية، الأزمات) بالديوان العام، لدورهم في الاتصال المباشر مع الوزارات والهيئات واستقبال المعلومات وربطها إلكترونياً بمركز معلومات مجلس الوزراء .

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واستعرض مدير مركز إدارة الأزمات بالديوان العام عرض مبسط عن محافظة المنوفية من حيث (الموقع الجغرافي والمساحة الكلية للمحافظة وعدد السكان وعدد مدن ومراكز والمحافظة)، كما تم عرض لبعض السيناريوهات لحدوث بعض الازمات المحتملة داخل المحافظة ودور بعض القطاعات الخدمية بالمحافظة حيالها وما تقدمه من خدمات وإمكانيات حيال وقوع الأزمة، وكذا تم عرض ما تم خلال التدريب العملي المشترك صقر 11 وصقر 36 بالتعاون مع القوات المسلحة .

وعلى هامش الزيارة تفقد المحافظ ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوفد المرافق له إدارة خدمة المواطنين ومركز إدارة الازمات بالديوان العام حيث اشاد الدكتور زياد عبد التواب بحسن الاستقبال وبالمكانة المتميزة لمحافظة المنوفية باعتبارها محافظة رائدة في كافة المجالات، كما اشاد بالدور الذي تلعبه إدارة خدمة المواطنين ودور مركز إدارة الازمات بالمحافظة.

وقام المحافظ بتسليم درع المحافظة لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كهدية تذكارية عن محافظة المنوفية.

هذا ومن المقرر أن يتوجه محافظ المنوفية ووفد رئاسة مجلس الوزراء ليشهدا تنفيذ نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأزمات المفاجئة (نشوب حريق بأحد المصانع) بمركز قويسنا.