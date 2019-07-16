أخبار مصر | شاهد.. مدخل متحف نجيب محفوظ قبل وبعد تزيينه بـ"الموزاييك" ولقاء مع صاحبة الفكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. مدخل متحف نجيب محفوظ قبل وبعد تزيينه بـ"الموزاييك" ولقاء مع صاحبة الفكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحد أجمل المشاهد التي من الممكن أن تقع عليها عيناك هي لوحتين من الفسيفساء، يزينان مواجهة مدخل متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث تجد لوحتين يحملان معالم القاهرة التاريخية ووجه الأديب نجيب محفوظ في تناغم يحمل عبق التراث والتاريخ، وذلك بدلًا من المشهد المعتاد للمنطقة المواجهة للمتحف وهي سوق التبليطة.
والتقت "الخليج 365"، مع صاحبة الفكرة وقائدة فريق تنفيذها وهي الدكتورة سهير عثمان أستاذ الفنون التطبيقية جامعة حلوان، حيث قالت إنه قد تم تكليفها من رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بتزيين مسطح مواجه لمتحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، بحيث يصبح هذا المسطح هو واجهة لسوق التبليطة المواجه للمتحف، وسوق التبليطة هو سوق كبير للخضروات كان مواجهًا للمتحف مباشرة دون فاصل بينهما.
وأضافت عثمان في تصريحات للفجر، أنها قامت بمعاينة المنطقة المحيطة، وكذلك معاينة المتحف ومحتوياته، بحيث يخرج التصميم معايشًا لعدة عوامل، الأول منها المنطقة، حيث أنه يقع في قلب القاهرة التاريخية، وما تحويه من مساجد ومدارسة ومآذن، والثاني هو أن التصميم استوحى روح الأديب نجيب محفوظ ومقتنياته بالمتحف، حتى أن وجهه جاء معبرًا عن عبقريته وروح الكاتب بداخله.
وفي الصورة التالية نجد الشارع والمدخل قبل وضع الفاصل