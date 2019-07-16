شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «نوعية المنيا» تستقبل طلاب متحدي الإعاقة في اختبارات القدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، عن استقبال كلية التربية النوعية بالمنيا، لأول مرة، طلاب من متحدي الإعاقة ذوي الإعاقة البصرية، ضمن اختبارات القدرات المؤهلة للإلتحاق بالكلية بقسم التربية الموسيقية.

وأكدت الدكتورة زينب أمين، عميد كلية التربية النوعية، أن الكلية قامت بتوفير جميع السبل والتسهيلات لاستقبال الطلاب متحدي الأعاقة لهذا العام لأداء اختبارات القدرات والتي تطبق عليهم بنفس المعايير الاختبارية للطلاب العاديين بإعتبار الجانب السمعي عنصرًا اساسيًا في الاختبار.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور أسامة سمير عياد، أستاذ الموسيقي العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة المنيا، أن اختبار القدرات يقيس المهارات الموسيقية لمتحدي الاعاقة في الجانب الغنائي والإيقاعي واللحني، وقد تم وضع استمارة ملاحظة وتقييم للمعايير الاختبارية لمتحدي الإعاقة لُوحظ خلالها إمتلاكهم قدرات وملكات فنية، وخلفية موسيقية كبيرة، وخاصة لدى الطلاب المكفوفين وضعاف البصر.