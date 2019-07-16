شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يجدّد ندب «عكاشة» لمديرية المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 296 لسنه 2019، بتجديد ندب مندي محمد عكاشة، مديرًا لمديرية لشباب والرياضة بالمنيا لمدة عام آخر، اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل، بدرجة «مدير عام».
وقال مسؤول بمديرية الشباب والرياضة، إن القرار جاء تقديرًا لجهود مديرية الشباب والرياضة، خلال العام الحالي والدور الذي تلعبه في تنفيذ كافة الأنشطة الرياضية والثفافية والفنية خاصة في القرى الأكثر احتياجا.
وتولى «عكاشة» مديرية الشباب والرياضة، العام الماضي، خلفًا للدكتور أحمد الوكيل، الذي تم نقله للعمل مدير عام للشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.
ووجه «عكاشة» شكره لوزير الشباب، واللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا.
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