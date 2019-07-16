شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث «مكتب بريد الصحفيين» وتوفير خدمات الأحوال المدنية ومخالفات المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفرت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد مجموعة من الخدمات الجديدة بمركز الخدمات البريدية «نقابة الصحفيين» الموجود بمبني النقابة في الدور الأول، وذلك بعد أن اتفق محمد يحيى يوسف عضو المجلس ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا مع عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، على ادخال الخدمات المستحدثة التي يقدمها البريد المصري في جميع مراكز الخدمات البريدية المطورة إلى مكتب بريد نقابة الصحفيين بدلا من الاكتفاء بخدمة صرف الحوالات والمعاشات التي كانت موجودة مسبقا.

حيث تعمل لجنة الخدمات والتكنولوجيا على عودة جميع الخدمات وتطويرها، لمبنى النقابة من أجل تسهيل مهمة الصحفيين وأسرهم، بالاضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة خارج النقابة، جارى الاتفاق عليها.

وبالفعل تم إدخال الخدمات الجديدة وتحديث نظام العمل بالمكتب بداية من اليوم لجميع الصحفيين وأسرهم للاستفادة منها، وشمل التحديث الجديد:

* توفير خدمات الأحوال المدنية واستخراج: ( شهادات الميلاد- شهادات الوفاه- قسيمة الزواج- قسيمة الطلاق).

* تسديد مخالفات المرور.

Advertisements

* استخراج كارت المدفوعات الحكومية (فيزا ايزى باى).

* خدمة التوفير.

* ارسال واستقبال الحوالات.

* صرف المعاشات .

* التوفير.

* الحساب الجارى.

*هذا بالاضافة إلى الخدمات المالية والبريدية الاخري التي يقدمها البريد المصري.